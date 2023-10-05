Винисиус в суде заявил, что расистские кричалки в его адрес ("Обезьяна, обезьяна") на Месталье во время матча 35-го тура Ла Лиги между Валенсией и Реалом в прошлом сезоне исходили не от нескольких человек, а от всех болельщиков на стадионе. Валенсия осудила подобное заявление бразильца, выпустив на своём официальном сайте ответное обращение.

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"Клуб выражает удивление, неприятие и возмущение. Как публично признал сам главный тренер Реала Карло Анчелотти, ни в коем случае нельзя заявлять, что это поведение нескольких болельщиков распространяется на всю Месталью. Валенсия полностью осознает всю серьезность этого вопроса. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе, но с ним нельзя бороться с помощью заблуждений и необоснованной лжи. Болельщиков нашего клуба нельзя называть расистами, и Валенсия требует, чтобы Винисиус Жуниор публично опроверг сделанное им заявление", – говорится в обращении "Лос чес".

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