"Как и Леганес, мы тоже можем жаловаться, потому что при счете 1:2 был фол на Браиме. Я не видел эпизод с Беллингемом. Судья принял свои решения, вот и все.

"Мы должны побеждать без помощи": Лунин прокомментировал скандальное судейство в матче Реала

Мбаппе играет очень хорошо и делает разницу. Именно этого мы от него и хотим. Вчера он попробовал свои силы в исполнении штрафных ударов и был очень эффективен. Мы доверились ему.

В первом тайме, когда мы повели в счете после пенальти, нам не хватало сбалансированности, потому что команда неправильно выбирала позиции, но во втором тайме мы действовали хорошо и переломили ход игры.

Я не могу вспомнить игру, в которой у нас бы не было бы проблем. Легких матчей не бывает, и мы это прекрасно понимаем. Это не проблема.

Шансы Атлетико на чемпионство? Они будут бороться до конца. Это очень серьезная команда, и она не привыкла сдаваться.

Арда Гюлер хорошо играл. Он показал свое качество. Он уравновешенный, как нападающие, которые у нас есть, но у него очень хорошее владение мячом", – цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, Леганес после матча пожаловался на уровень судейства. В частности клуб считает, что не было оснований назначать пенальти и штрафной, с которого Мбаппе забил победный гол.

"Мы должны побеждать без помощи": Лунин прокомментировал скандальное судейство в матче Реала