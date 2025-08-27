"В прошлом сезоне мы вылетели от Олимпиакоса, хотя выиграли первую игру. Много игроков с тех пор не осталось, поэтому я хорошо помню тот матч и буду помнить еще долго. Однозначно, задача еще не завершена, надеюсь, никто не думает, что все кончено. Нужно думать, что счет 0:0, и выиграть игру так, как мы умеем, не думать о преимуществе.

"Покажем Динамо": тренер Маккаби Т-А запугивает Ярмоленко и Ко перед решающей дуэлью за Лигу Европы

В раздевалке клуба изменилось многое, есть новая динамика, молодые и талантливые ребята, все берут на себя больше, особенно после того, как ушли лидеры. Надеюсь, все будет хорошо, и верю в команду.

Все говорили, что мы должны были забить больше, но с другой стороны, мы провели хороший матч. Теперь мы сосредоточены на следующей игре", – сказал Давида на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, ответный матч Динамо – Маккаби Т-А состоится в четверг, 28 августа, в польском Люблине. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой израильтян со счетом 3:1.

