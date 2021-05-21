"Года два или три назад Игорь Цыганык сказал мне, что Мирча в восторге от нашей молодежи. Луческу обратил на нее внимание, когда наша сборная играла в Харькове с Турцией. Он сказал, что с этой молодежью нужно уметь работать. Мирча не говорил о том, что он хотел бы возглавить Динамо или не хотел. Но когда такой тренер, который подготовил очень много молодых игроков в Шахтере и Турции, говорит такое, у меня это вызывает оптимизм.

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Мы как раз перестроились. Начали уделять внимание ДЮСШ. Селекционная служба начала приглашать молодых футболистов. Например, Назар Волошин из Харькова. Уделили этому большое внимание. Наверное, Луческу это увидел, а Цыганык мне об этом сказал. Он сказал: "Из всех, кто лучше всего может поработать с молодежью, я бы порекомендовал вам Луческу". Тогда я пропустил это мимо ушей. Потом у нас состоялся еще один какой-то разговор. Цыганык сказал, что легко может устроить переговоры с Мирчей.

У него был его телефон, а Луческу уже не работал в сборной Турции. Я спросил Цыганыка о том, а как он вообще себе это представляет? Человек 12 лет отработал в Шахтере. Как это будет воспринято? Цыганык сказал, что нормально – приходит профессиональный тренер, работает. Если он даст результат, то как это должно быть воспринято? В футболе главное результат. Этому меня научил Лобановский. Если игра плохая, смотри на табло. Игра забывается, а результат остается.

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Мы тогда с Цыганыком и моим братом сидели в кабинете и посмеялись. Никак на это не отреагировали. Цыганык сказал потом такую фразу: "Если вы примете решение пригласить Луческу, то он позвонит Ахметову". Для меня на этом разговор закончился. Ринат Леонидович же не советуется о том, что делает в своем клубе. И я не должен советоваться, что мне делать в своем клубе.

Но потом наступил момент, когда мы могли не занять второе место в чемпионате. Было принято решение о смене главного тренера. В то время это вызывало огромную сложность. Выехать никуда нельзя, начался ковид. Тогда я вернулся к идее пригласить тренера, который в этой жизни чего-то добивался. Не только в Шахтере, но и в Европе. Это мудрейший человек, который никогда меня не оскорблял. Хочу это подчеркнуть", – признался Суркис в интервью Профутбол Digital.

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