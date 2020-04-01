"Мы тогда были еще не готовы выступать на таком уровне": Шевченко вспомнил дебютный вызов в сборную Украины

Действующий наставник "сине-желтых" признался, что вызов в национальную команду в 1995-м не стал для него неожиданностью.

"Не могу вспомнить, где меня застал первый вызов в сборную Украины, но отмечу, что большой неожиданностью он для меня не стал. В начале 1995 года я уже закрепился в первой команде киевского Динамо, сыграл несколько матчей в Лиге чемпионов и даже забил гол в этом турнире. Так что надежда на то, что на меня обратят внимание, конечно, была. Но в любом случае первый приезд в сборную, которую в то время возглавлял Анатолий Коньков, – это было событие. Хотя, когда ехал в Хорватию, понимал, что шансов у нас не так много.

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Тогда, в марте, 1995-го против нас играла очень сильная команда, в составе которой выделялись Роберт Просинечки и Давор Шукер, Звонимир Бобан и Ален Бокшич. Для меня это была невероятной сложности игра, которая позволила ощутить определенную атмосферу, понять класс не только индивидуальных, но и командных действий такого противника. В физическом плане, несмотря на нехватку опыта, я был уверен в своих силах. Понимал, что в скорости, в единоборствах, в игре один в один особо не уступлю ни одному из защитников. Но в футболе этого недостаточно. Как команда, мы тогда были еще не готовы выступать на таком уровне", – цитирует Шевченко Команда №1.

Заметим, что в статусе игрока действующий главный тренер "сине-желтых" провел за национальную команду Украины 111 матчей и забил 48 голов. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории сборной. Единственным игроком, который сейчас имеет реальные шансы догнать Шевченко, является Андрей Ярмоленко, у которого 37 забитых мячей.

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