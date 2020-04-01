toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

"Мы тогда были еще не готовы выступать на таком уровне": Шевченко вспомнил дебютный вызов в сборную Украины

08:47 16 Читати українською
"Мы тогда были еще не готовы выступать на таком уровне": Шевченко вспомнил дебютный вызов в сборную Украины
Андрей Шевченко / фото из открытых источников

Действующий наставник "сине-желтых" признался, что вызов в национальную команду в 1995-м не стал для него неожиданностью.

"Не могу вспомнить, где меня застал первый вызов в сборную Украины, но отмечу, что большой неожиданностью он для меня не стал. В начале 1995 года я уже закрепился в первой команде киевского Динамо, сыграл несколько матчей в Лиге чемпионов и даже забил гол в этом турнире. Так что надежда на то, что на меня обратят внимание, конечно, была. Но в любом случае первый приезд в сборную, которую в то время возглавлял Анатолий Коньков, – это было событие. Хотя, когда ехал в Хорватию, понимал, что шансов у нас не так много.

Шевченко 25 лет назад дебютировал за сборную Украины – болезненное поражение от топ-соперника и потеря шансов на Евро

Тогда, в марте, 1995-го против нас играла очень сильная команда, в составе которой выделялись Роберт Просинечки и Давор Шукер, Звонимир Бобан и Ален Бокшич. Для меня это была невероятной сложности игра, которая позволила ощутить определенную атмосферу, понять класс не только индивидуальных, но и командных действий такого противника. В физическом плане, несмотря на нехватку опыта, я был уверен в своих силах. Понимал, что в скорости, в единоборствах, в игре один в один особо не уступлю ни одному из защитников. Но в футболе этого недостаточно. Как команда, мы тогда были еще не готовы выступать на таком уровне", – цитирует Шевченко Команда №1.

Заметим, что в статусе игрока действующий главный тренер "сине-желтых" провел за национальную команду Украины 111 матчей и забил 48 голов. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории сборной. Единственным игроком, который сейчас имеет реальные шансы догнать Шевченко, является Андрей Ярмоленко, у которого 37 забитых мячей.

Від Динамо і Реала до Дніпра й фіаско Роналду: 7 найкрутіших матчів, які назавжди врізалися в пам'ять редакції Футбол 24

blog_ava
Украина обыграла Австрию на альтернативном Евро-2020 – Зинченко одолел форварда Шальке
00:15
116
Теги
Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
14
час
:
46
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук