"Лучше спросите Фрэнка, боятся они нас или нет. Не думаю, что страх – правильное слово в таких матчах. Мы точно никого не боимся. Мы уважаем их возможности, думаю, что они уважают наши.

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Честно говоря, я не думаю, что они верят в матч против легкого соперника. Я хотел бы, чтобы они чувствовали себя так, но это вряд ли. Лэмпард – человек с большим опытом в футболе. Они знают, что мы непростая команда, которая способна приехать и победить", – приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, матч Челси – Тоттенхэм состоится сегодня в 18:30 по киевскому времени.

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