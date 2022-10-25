"Меня упрекали, что я слишком много говорил о переносе поединка Шахтер – Львов. Теперь и Минай согласился перенести матч с Шахтером. Вы же поймите, мы так чемпионат до 2026 года не закончим, если будем столько переносить.

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Меня эта ситуация немного удивила. То есть поединок с Динамо некуда переносить, а вот с Минаем мы снова просим переноса? Если так, то так. Честно говоря, не хочу больше это подчеркивать. Если всем все равно, то пусть будет так", – сказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, Шахтер категорически отказался менять время и место проведения матча 7 тура против Динамо, который "горняки" выиграли со счетом 3:1.

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