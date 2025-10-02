"Мы сыграли не в полную силу, а против такого соперника это необходимо. Они заслужили победу. В первом тайме мы играли намного лучше, чем во втором. Мы пропустили слишком много, потому что устали. Правда в том, что ПСЖ – отличная команда; у них очень молодые и быстрые игроки, и они провели фантастический матч.

Педри и Де Йонг провели на поле много времени, и важно, чтобы они были свежими. Они очень важны для нас.

После 35 минут ПСЖ лучше контролировал ход матча. Не думаю, что мы сыграли в полную силу. Но это тоже важно в Лиге чемпионов. Они заслужили победу.

Думаю, во втором тайме было видно, что некоторые игроки очень устали. Педри, Френки... но все выложились на поле на полную. При счете 1:1 нужно улучшить оборонительную структуру. Нам нужно учиться и совершенствоваться.

Сегодня я не думаю, что мы можем сказать, что находимся на одном уровне, но я верю в свою команду, и сегодня мы не показали себя с лучшей стороны.

Когда ты немного устал, это видно на поле. Во втором тайме у нас не было структуры", – цитирует Флика Marca.

