"Очевидно, что выигрывать в Лиге чемпионов всегда очень сложно, еще один матч на ноль – у нас их уже вроде бы 11 из 14 последних игр, и это замечательно.

Мы очень хорошо начали игру, выглядели очень опасно, подвижно, постоянно продвигались вперед, делали много рывков. Перед голом было еще два или три очень хороших момента, но мы их не реализовали. Нужно играть осторожнее, Райя был вынужден сделать потрясающий сейв при первом же моменте у соперника.

Потом у нас были периоды полного доминирования, а в другие моменты, когда мы не контролировали игру и непосредственно не доминировали, мы опускались глубже, а когда такая команда делает навесы в штрафную, это очень опасно.

В концовке мы упустили два верных момента, но сумели благодаря Букайо Сака забить и немного выдохнуть", – цитирует Артету Football London.

