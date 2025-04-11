"Благодаря чему удалось настроить команду на 3 забитых гола в первом тайме? Этот вопрос на основе статистики, а она не каждый раз показывает реальную картину игры. Так, сегодня мы забили три гола в первом тайме, но было много матчей, где мы тоже забивали в первом тайме. Каждая игра имеет свою историю, это очень просто. Сегодня сложилось так, что мы демонстрировали великолепный прессинг в первом тайме, много раз возвращали владение мячом на половине поля соперника, продолжали атаковать, и поэтому смогли получить шансы, чтобы забить.

Разгром за 20 минут в видеообзоре матча ЛНЗ – Шахтер – 1:4

Однако это не только сегодня. Возможно, в прошлых матчах мы не отличились в первом тайме, но создали достаточно голевых возможностей, за исключением предыдущей игры. Поэтому самое важное – это победа. Вы не побеждаете в игре в первом тайме, поединок длится 95, иногда 99 минут, поэтому эта статистика абсолютно бесполезна, если анализировать матчи. Вы играете 99 минут, и если забили дважды-трижды в первом, а не во втором тайме, это не имеет значения – игра длится 90 минут. Нам удалось сегодня сделать большую разницу в первом тайме на самом деле мы решили судьбу матча уже в первой половине – великолепная работа моей команды.

Я очень доволен вторым таймом. У нас было много возможностей забить еще и сделать счет 5, 6, возможно, 7:1. Это вполне нормально, что команда решает судьбу матча уже в первом тайме, это сбавляет темп игры во втором тайме и дает сопернику немного больше свободы, потому что мы сделали некоторые изменения. Но спрашивать у команды, которая победила 4:1, и показывала сегодня такой хороший футбол, – некорректно. Но спасибо за ваши поздравления. Не стоит проявлять негатив к Шахтеру – мы заслуживаем позитива. Вы должны знать, что игра длится 90 минут. Хорошо? Мы сыграли чертовски хорошо", – приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

Шахтер разгромил ЛНЗ за 13 минут – Марлон приобщился к трем голам, оформив дубль, Фесюн дебютировал за "горняков"