"Была сложная группа. Чуть-чуть не повезло с Бенфикой дома и на выезде, поскольку, если бы мы там забили мяч, не знаю, как все сложилось бы. Плюс с Барселоной дома могли сыграть лучше.

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Как говорится, игра забывается, а результат остается. Мы судим по результату, а им мы недовольны", – цитирует Буяльский сайт киевлян.

Напомним, подопечные Луческу соперничали в группе с Баварией, Бенфикой и Барселоной. Динамо с одним зачетным баллом финишировало последним.

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