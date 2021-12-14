"Мы судим по результату", – Буяльский подвел итоги выступления Динамо в Лиге чемпионов
Полузащитник Динамо Виталий Буяльский остался недоволен кампанией киевлян в ЛЧ.
"Была сложная группа. Чуть-чуть не повезло с Бенфикой дома и на выезде, поскольку, если бы мы там забили мяч, не знаю, как все сложилось бы. Плюс с Барселоной дома могли сыграть лучше.
Динамо и Шахтер заработали в Лиге чемпионов более 30 миллионов евро – как распределился доход
Как говорится, игра забывается, а результат остается. Мы судим по результату, а им мы недовольны", – цитирует Буяльский сайт киевлян.
Напомним, подопечные Луческу соперничали в группе с Баварией, Бенфикой и Барселоной. Динамо с одним зачетным баллом финишировало последним.
Динамо після Бенфіки напросилося на серйозні кадрові рішення – чому повторення долі Шахтаря закономірне