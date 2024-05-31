"Максимальная уверенность в команде, энтузиазм и желание. Максимальное уважение к нашим соперникам, но мы идем на это соревнование, которое является особенным для нас.

Боруссия Д – Реал: где смотреть финал Лиги чемпионов

Шестой титул? Несколько лет назад было тяжело об этом думать, а сейчас мы лишь в шаге от этого. Быть частью такой маленькой группы игроков с шестью титулами Лиги чемпионов – это захватывающе, и это было бы огромной радостью, но давайте думать об игре, о коллективе.

Возможно, это спокойная неделя для людей, но не для нас. Потому что нам предстоит играть финал, и мы, конечно, нервничаем, как никогда, хотя мы уверены в себе. Это особенная неделя, и это делает ее непростой.

Что ж, лучше начать выигрывать! Хотя это может показаться не таким, мы тоже страдаем на поле. Наш ум заключается в том, чтобы играть в хорошую игру, несмотря на результаты; зная, что нам придется соревноваться с очень сильным соперником.

Выход в старте? Это что-то особенное, волнующее, захватывающее. Лучшее, что может случиться с футболистом, а тем более с игроком Реала. Из-за того, что это соревнование означает для клуба и для воспитанника клуба. Я очень, очень жду матч.

Или мы пугаем соперников? Все так думают, и цифры говорят об этом. Мы чувствуем гимн Лиги чемпионов как нечто очень дружественное, потому что он всегда проходил для нас хорошо, но это также и огромная ответственность", – цитирует Начо AS.

Напомним, что финал между Реалом и Боруссией Д запланирован на 1 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Стоит заметить, Начо выигрывал Лигу чемпионов с мадридцами шесть раз.

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