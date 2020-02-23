"Мы страдаем из-за тебя", – Эйбар пожаловался на гений Месси

Пресс-служба Эйбара попыталась вместить все эмоции после игры с Барселоной (0:5) в три строки.

"Мы страдаем из-за тебя. Мы стараемся справиться с тобой. Но в итоге нам не остается ничего, кроме как только аплодировать стоя", – указано в сообщении Эйбаре в Instagram.

Покер гениального Месси в видеообзоре матча Барселона – Эйбар – 5:0

На фото представители Эйбара поместили Лионеля Месси, который в рамках 25-го тура Ла Лиги отгрузил им 4 мяча.

После поражения от Барселоны "оружейники" расположились на 16-м месте Примеры. Барселона лидирует опережая Реал на два очка.

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