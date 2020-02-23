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"Мы страдаем из-за тебя", – Эйбар пожаловался на гений Месси

11:26 30 Читати українською
"Мы страдаем из-за тебя", – Эйбар пожаловался на гений Месси
Лионель Месси / Фото AFA

Пресс-служба Эйбара попыталась вместить все эмоции после игры с Барселоной (0:5) в три строки.

14’ Лионель Месси
38’ Лионель Месси
40’ Лионель Месси
88’ Лионель Месси
89’ Артур
 
14’ Лионель Месси
38’ Лионель Месси
40’ Лионель Месси
88’ Лионель Месси
89’ Артур

"Мы страдаем из-за тебя. Мы стараемся справиться с тобой. Но в итоге нам не остается ничего, кроме как только аплодировать стоя", – указано в сообщении Эйбаре в Instagram.

Покер гениального Месси в видеообзоре матча Барселона – Эйбар – 5:0

На фото представители Эйбара поместили Лионеля Месси, который в рамках 25-го тура Ла Лиги отгрузил им 4 мяча.

После поражения от Барселоны "оружейники" расположились на 16-м месте Примеры. Барселона лидирует опережая Реал на два очка.

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Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Эйбар Эйбар Барселона - Эйбар
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