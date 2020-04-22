"Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией": Денисов – о переменах на ТК Футбол

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о специфике работы во время карантина.

"С введением карантина в Украине мы столкнулись с ситуацией, прецедентов которой еще никогда не было. Нет футбола, и что в связи с этим показывать? Конечно, мы могли остановить все студийное производство, сделать канал барабанного типа и просто крутить повторы старых матчей . Так, кстати, сделало большинство европейских ведущих каналов. Но мы решили, что нельзя в такой критический момент закрыть все и оставить нашего телезрителя без футбольных новостей, без обсуждения нынешней трагической ситуации, в которой оказался футбол.

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Сначала мы чувствовали определенный пессимизм, ведь не были уверены в том, что нам хватит контента, чтобы насыщать каждый день три выпуска новостей. Но потом убедились, что сделали все правильно, ведь мир футбола не замер, а наоборот, всеми возможными способами коммуникации, через соцсети, Zoom и другие средства связи продолжился контакт с футбольной аудиторией. Безусловно, первые несколько недель всем было сложно. В первую очередь психологически: замер температуры, маски, перчатки, в ньюзруме был стойкий запах антисептика. Нужно было привыкать к работе в новых условиях, всем было даже немного страшно. Сейчас уже привыкли.

Нам не только удалось сохранить все наши проекты, но и оперативно запустить новый. По сути, уже через пять дней после объявления карантина, вышел в эфир первый выпуск новой программы "Оставайся с футболом". Мы впервые сделали проект за такой короткий срок. "Оставайся с футболом" – это, по сути, градусник ситуации, в которой оказался футбол во время пандемии.

Как и в случае с "Футбол NEWS", мы не знали, что делать с "Большим футболом". Дискуссионную площадку четырех человек в студии на период карантина мы решили приостановить. Было принято решение сделать один спецвыпуск "Большой футбол – Карантин", и посмотреть, что из этого получится. В течение полутора часов с помощью Facetime и Skype я был на связи с Андреем Шевченко, Александром Зинченко и другими спикерами, в студии был Андрей Павелко. Этот выпуск очень многим пришелся по душе, был большой положительный отклик от телезрителей. После эфира Андрей Шевченко сказал, что будет здорово, если этот формат спецвыпуска "Большого футбола" останется, ведь такой информационный формат обязательно нужен болельщикам на время карантина.

Да, сейчас это похоже скорее на "Футбольный уик-энд", но при отсутствии матчей, разговор тет-а-тет с топ-спикерами украинского и европейского футбола – это уникальная возможность для телезрителя каналов "Футбол" узнавать, что происходит в мире футбола в момент пандемии", – сказал Денисов в комментарии изданию Mediasat.

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