"Знали, что будет сложный матч. К этому готовились. Может, где-то нехватка концентрации на первых минутах. Нам забили в начале первого и второго таймов. Это дало знать о себе. Англия – хорошая команда. Мы тоже старались. Считаю, хорошо провели турнир. Конечно, могли больше выжать из этого турнира, но горжусь своей командой.

Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча

Там не только Кейн. Все атакующие игроки очень сильные. Каждый знает, кто как играет. На поле намного сложнее, чем на теории. Можно выучить соперника, но на поле все сложнее. Хорошие игроки. Считаю, мы хорошо провели игру, хоть и пропустили столько. Но мы старались. Они выигрывали у нас верховые мячи. Из-за этого пропустили три мяча. Будем над этим работать. Каждый сделает выводы. Будем расти.

Чем запомнится Евро? Конечно, поддержкой. У нас очень хорошие болельщики. На этом турнире у нас было все – от плохой игры до хорошей, от поражений до побед. Нас это эмоционально подняло, считаю. Мы почувствовали этот уровень и будем готовиться к другим этапам жизни", – резюмировал Забарный в эфире ТК Футбол 1.

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