"Мы стали свидетелями страданий наших коллег из киевского Динамо из-за российского вторжения. Эта трагическая ситуация нанесла вред всему человечеству. Мировые лидеры должны сыграть свою роль, которая, как мы все надеемся, будет основываться на дипломатии и мирных переговорах как можно скорее.

Динамо уступило Спортингу и вылетело из Юношеской ЛЧ – украинцы U-19 почти сотворили подвиг на характере

Тем временем, спорт играет свою роль в празднетстве мира, жизни и уважения между культурами. Это также возможность размышлений, чтобы все мы почувствовали, что спорт может способствовать развитию хороших и здоровых отношений между странами", – отметил Каллаи в своем Instagram.

Напомним, Динамо U-19 вылетело из Юношеской лиги УЕФА от Спортинга, уступив португальцам со счетом 2:1.

Динамо приречене на перебудову: тріо талантів для Луческу, ще трьох варто негайно позбутися