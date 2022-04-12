"Мы стали свидетелями страданий Динамо из-за российского вторжения": обидчик киевлян поражен стойкостью соперника
Голкипер Спортинга U-19 Диего Каллаи подчеркнул важность проведения матча Юношеской Лиги УЕФА против киевского Динамо.
"Мы стали свидетелями страданий наших коллег из киевского Динамо из-за российского вторжения. Эта трагическая ситуация нанесла вред всему человечеству. Мировые лидеры должны сыграть свою роль, которая, как мы все надеемся, будет основываться на дипломатии и мирных переговорах как можно скорее.
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Тем временем, спорт играет свою роль в празднетстве мира, жизни и уважения между культурами. Это также возможность размышлений, чтобы все мы почувствовали, что спорт может способствовать развитию хороших и здоровых отношений между странами", – отметил Каллаи в своем Instagram.
Напомним, Динамо U-19 вылетело из Юношеской лиги УЕФА от Спортинга, уступив португальцам со счетом 2:1.
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