"Мне становится грустно, когда наблюдаю за Месси на поле. Мы все хотим, чтобы он добился успеха, взял нас за руку и рассказал историю, как он делал это в Барселоне.

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Я не хочу сравнивать Месси и Мбаппе. Но в последние несколько месяцев мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого.

Знаю, что у этого парня непомерно большое эго, но в какой-то момент ему нужно понять, что пока он не в порядке, особенно психологически, то не сможет снова стать Месси времен Барсы.

Я надеюсь, что к концу сезона мы увидим великого Месси в деле, но со временем это станет невозможным", – цитирует Пети Paris Fans.

В нынешнем сезоне Месси провел 22 матча, в которых отличился 7-ю голами и 9-ю ассистами.

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