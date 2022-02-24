"Мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого", – Пети назвал преемника Месси
Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети объяснил вялую игру Лионеля Месси в ПСЖ.
"Мне становится грустно, когда наблюдаю за Месси на поле. Мы все хотим, чтобы он добился успеха, взял нас за руку и рассказал историю, как он делал это в Барселоне.
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Я не хочу сравнивать Месси и Мбаппе. Но в последние несколько месяцев мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого.
Знаю, что у этого парня непомерно большое эго, но в какой-то момент ему нужно понять, что пока он не в порядке, особенно психологически, то не сможет снова стать Месси времен Барсы.
Я надеюсь, что к концу сезона мы увидим великого Месси в деле, но со временем это станет невозможным", – цитирует Пети Paris Fans.
В нынешнем сезоне Месси провел 22 матча, в которых отличился 7-ю голами и 9-ю ассистами.
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