"Мы спортом занимаемся, а не политикой": гендир Ротора – о слухах, что Хацкевича хотят уволить из-за прошлого в Динамо

Генеральный директор Ротора Андрей Рекечинский поделился ожиданиями от дальнейшего сотрудничества с главным тренером команды Александром Хацкевичем.

"Вероятности ухода тренера нет. Вопрос с отставкой Хацкевича не рассматривается.

"Кардинальных решений еще не принимали": Хацкевич – о второй отставке за сезон

– Появились предположения, что Ротор может расстаться с Хацкевичем, поскольку ранее он несколько лет тренировал киевское Динамо...

– Мы спортом занимаемся, а не политикой. И такие варианты не рассматриваем. Александр Николаевич работает в футбольном клубе Ротор. Не знаю, откуда появляются слухи... Не знаю даже, что здесь можно комментировать. Мы готовимся к сезону. Хацкевич в клубе", – заверил Рекечинський в комментарии Спорт-Экспресс.

Добавим, что Хацкевич возглавил волгоградскую команду в декабре 2019 года и помог ей вернуться в российскую Премьер-лигу.

Президента ЦСКА Москва задерживала украинская милиция: он жестоко поступил с отцом погибшего голкипера