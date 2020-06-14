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"Мы спортом занимаемся, а не политикой": гендир Ротора – о слухах, что Хацкевича хотят уволить из-за прошлого в Динамо

19:17 19 Читати українською
"Мы спортом занимаемся, а не политикой": гендир Ротора – о слухах, что Хацкевича хотят уволить из-за прошлого в Динамо
Александр Хацкевич / Сайт Динамо

Генеральный директор Ротора Андрей Рекечинский поделился ожиданиями от дальнейшего сотрудничества с главным тренером команды Александром Хацкевичем.

"Вероятности ухода тренера нет. Вопрос с отставкой Хацкевича не рассматривается.

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– Появились предположения, что Ротор может расстаться с Хацкевичем, поскольку ранее он несколько лет тренировал киевское Динамо...

Мы спортом занимаемся, а не политикой. И такие варианты не рассматриваем. Александр Николаевич работает в футбольном клубе Ротор. Не знаю, откуда появляются слухи... Не знаю даже, что здесь можно комментировать. Мы готовимся к сезону. Хацкевич в клубе", – заверил Рекечинський в комментарии Спорт-Экспресс.

Добавим, что Хацкевич возглавил волгоградскую команду в декабре 2019 года и помог ей вернуться в российскую Премьер-лигу.

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Динамо Киев Динамо Киев Россия Александр Хацкевич Александр Хацкевич Ротор Ротор
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