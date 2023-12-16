"Мы потеряли два очка из-за своих решений. Провели хорошую игру, все детали были хорошие.

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Мы не допускали моментов у своих ворот, хорошо защищались, играли терпеливо, потому что имели 10 игроков за линией мяча, а противостоять этому непросто. Мы создавали больше, но не смогли выиграть матчи. Так было против Тоттенхэма, против Ливерпуля.

Это очень обидно, но мы должны посмотреть на себя, посмотреть на наши индивидуальные решения, а потом посмотреть на нас как на команду. Мы не можем обвинять кого-то другого. Мы можем винить только самих себя", – цитирует наставника "горожан" Manchester Evening.

Напомним, что Манчестер Сити имел преимущество над Кристал Пэлас в два мяча, но в добавленное время сопернику удалось добыть ничью. Матч закончился со счетом 2:2.

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