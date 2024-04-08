"Очень смешанные эмоции. С одной стороны, я разочарован тем, что мы потеряли семь пунктов за одну неделю после того, как были на выигрышных позициях, но мы должны винить себя в том, что совершали глупые ошибки.

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С другой стороны, я очень горжусь. Вы видите, как мы совершенствуемся, и потенциал этой команды впечатляет – я горжусь. В решающих моментах мы проигрывали битвы, особенно с молодыми игроками, мы не были уверены, что сможем выиграть матчи. Во втором тайме мы поощряли их к лучшей игре, и они активизировались.

Вера? Это две вещи. С одной стороны, это физическая подготовка после четверга, большой интенсивной игры, а потом возвращение из Лондона с разочарованием. С другой стороны – вера в то, что ты можешь выигрывать такие важные поединки.

Вилли Камбвала? Он тренируется с нами уже некоторое время и хорошо прогрессирует. Следующее поколение должно прийти на смену, и он прекрасно с этим справляется. Вызов для него заключается в том, чтобы делать это последовательно. Это прекрасная возможность для него, и у нас есть и другие варианты, например, выпустить Каземиро на позиции центрального полузащитника, но сегодня он заслужил на это и показал это на поле.

Мы будем продолжать бороться, и мы должны делать то же самое и учиться из моментов", – цитирует наставника манкунианцев BBC.

Напомним, Манчестер Юнайтед находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ с 49 очками.

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