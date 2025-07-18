– Какие первые эмоции от работы с Тураном?

– Арда Туран был очень великим игроком. Он знает, как мотивировать каждого, как готовиться к игре. Поэтому у нас очень хорошие отношения. У всех футболистов хорошие отношения друг с другом. Я думаю, что это будет очень хороший сезон для нас. Если все будет так в дальнейшем и еще немного везения – мы сможем выиграть все.

Туран удивил комментарием после ничьей с Ильвесом – 0:0 понравились больше, чем 6:0

– Почему не удалось реализовать моменты в матче с Ильвесом?

– Мы играли на искусственном газоне. Да, вчера мы тренировались здесь, но все равно адаптация к этой игре для нас была сложной. Проблем с концентрацией не было, но нужно было чуть больше везения.

Кроме того, было жарко. Но я не думаю, что это важно в футболе сейчас. Нужно играть при любых условиях. Нужно быть сосредоточенным на 100% в каждой игре. Мы провели очень хорошую игру, но удача была не на нашей стороне. Но мы продолжаем работать, готовимся к следующей игре.

– Скажите несколько слов о Бешикташе.

– Бешикташ – это большой клуб, но мы также. Мы встречались с ними в прошлом году в товарищеском матче. Сейчас они сменили тренера, они сменили многих футболистов. Они подписали очень хороших игроков, но у нас также есть изменения в команде. Поэтому это будет очень хорошая игра. Посмотрим, чем все завершится, – прокомментировал Иракли Азаров на послематчевой пресс-конференции.

Шахтер прошел Ильвес в отборе ЛЕ, но не смог победить в ответном матче – расточительство резервистов принесло ничью