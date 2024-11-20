"Вчера мы сыграли очень тяжелый матч на выезде против сборной Албании и одержали важную победу со счетом 2:1!

"Использовали свой шанс": Трубин прокомментировал победу над Албанией – кипер сборной Украины едва не стал антигероем

Еще во время разминки, стоя перед трибунами их фанатского сектора, мы слышали их насмешки, видели жесты в нашу сторону, чувствовали их попытки вывести нас из равновесия. Но знаете, у меня была абсолютная уверенность, что мы выйдем с поля победителями. Я был на 100% уверен, что мы их обыграем.

Хочу сказать большое спасибо всем, кто нас поддерживает, и тем, кто критикует, потому что это также мотивирует двигаться вперед. Мы будем продолжать работать и становиться сильнее!" – написал Худжамов на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, по итогам группового этапа сборная Украины финишировала на второй строчке квартета В1 и будет бороться за выход в элиту турнира. Среди потенциальных соперников "сине-желтых" – Шотландия, Сербия, Венгрия и Бельгия.

"Фух, із Сан-Маріно не гратимемо": Ребров уже вище за Блохіна, Зінченко збентежив Мудрика, унікальна магія чисел