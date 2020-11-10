Экс-защитник сборной Украины Григорий Ярмаш уверен, что "сине-желтые" в матчах с Германией и Швейцарией продемонстрируют свои лучшие качества.

"Может ли сборная Украины в последних двух матчах бороться за нечто большее, чем право остаться в высшем дивизионе Лиги наций? Уверен, что может.

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Просто мы себя немного недооцениваем. С приходом Андрея Шевченко на должность главного тренера национальной команды, наша сборная научилась играть разнообразно, что делает ее конкурентоспособной. Поэтому я верю, что в матчах с Германией и Швейцарией мы не будем мальчиками для битья", – сказал Ярмаш в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, завтра, 11 ноября, "сине-желтые" в Хожуве проведут товарищеский поединок против сборной Польши. Начало матча – в 21:45. Еще два поединка команда Андрея Шевченко проведет в рамках Лиги наций: 14-го числа в Лейпциге с Германией, а 17-го в Люцерне со Швейцарией.

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