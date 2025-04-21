"Канониры" уже смирились с потерей шансов на чемпионство в АПЛ, но продолжают отдаваться на полную в матчах лиги, чтобы отсрочить официальное получение титула Ливерпулем.

Ассист Зинченко в видеообзоре матча Ипсвич – Арсенал – 0:4

"Мы сделали все, чтобы Ливерпуль не выиграл лигу на этой неделе. В наших силах есть лишь возможность отсрочить их победу в чемпионате. Кроме того, нам самим нужно финишировать как можно выше в АПЛ, ведь конкуренты не отстают", – заявил тренер Арсенала Микель Артета в интервью Optus Sport.

Добавим, что после 33-х туров Арсенал отстает в турнирной таблице АПЛ от Ливерпуля на 13 очков. Уже в следующей игре мерсисайдцы могут официально оформить чемпионство, если одолеют Тоттенхэм на Энфилде.

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