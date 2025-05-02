"Самое главное – выполнили задачу на сезон, которую перед нами поставили: выйти в УПЛ. И мы в УПЛ. И команда не бросит играть в последних турах, отдавать очки никому не будем.

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Где будем играть в УПЛ? Я не руководство клуба, но я все же скажу: мы сделаем все, чтобы в УПЛ играть в Каменце-Подольском", – сказал Нагорняк для клубной пресс-службы.

Напомним, Эпицентр играет домашние матчи Первой лиги на стадионе имени Григория Тонкочеева, который вмещает около 2500 зрителей, одновременно УПЛ обязывает клубы иметь арену минимум на 4500 человек.

К слову, Эпицентр впервые в истории вышел в украинскую Премьер-лигу, клуб из Каменца-Подольского был основан в 2019 году.

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