"Работаю ли все еще в СК Днепр-1? Пока работаю. Соглашение действует до конца этого месяца. Что потом? Пока ничего не понятно. Мы сами ждем какого-то решения по этой ситуации.

Йовичевич уже покинул СК Днепр-1 ради Шахтера, – источник

Йовичевич в Шахтере? Пока не готов комментировать эту информацию. С руководством мы общаемся. Конкретика? Ничего не могу сказать по этому поводу. Сами понимаете, что ситуация пикантная", – рассказал Беньо в комментарии Fanday.

Напомним, Йовичевич тренировал СК Днепр-1 с сентября 2020 года. Прошлый сокращенный сезон команда завершила третью и гарантировала себе участие в квалификации Лиги Европы. Шахтер будет выступать в группе Лиги чемпионов.

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