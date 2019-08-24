"Мы сами во всем виноваты", – Кучук о поражении Руха от Агробизнеса

Главный тренер львовян прокомментировал неудачу в матче пятого тура Первой лиги.

"Хорошо, что нам еще не забили, ведь мы столько моментов себе привезли.

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После приезда будем несколько дней восстанавливаться. Во всем виноваты сами и проиграли заслуженно", – заявил Кучук в послематчевом комментарии для официального сайта Руха. Команда белорусского специалиста потерпела поражение в матче с Агробизнесом и потеряла возможность подняться на первую строчку чемпионата.

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В следующем туре Рух будет принимать на выезде Николаев, матч состоится 31 августа.