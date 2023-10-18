Поединок против Мальты стал для сборной Украины очень непростым. "Сине-желтые" пропустили первыми, но благодаря автоголу соперников и пенальти вышли вперед еще до перерыва. Точку в матче поставил Михаил Мудрик, забив свой первый гол за сборную Украины.

Мальта – Украина – 1:3 – видео голов и обзор матча

– Какие ваши мысли о матче? Почему первый тайм был так сложен? Видел, что в штрафной Мальты было очень много воды. Стало ли это проблемой?

– Я не видел никакой воды. Мы сами себе создали проблемы в первом тайме, но решили их во втором. В первом тайме были наши проблемы, когда мы проиграли борьбу, пропустили гол, но вернулись в игру. Да, было очень тяжело, но мы добыли важный результат. Спасибо футболистам, что они его добыли, но уверен, что мы должны улучшать нашу игру.

– Какие вообще эмоции после первого гола Мудрика за национальную сборную Украины? Поможет ли это против Италии, ведь давление, возможно, исчезнет?

– Его все поздравили. Я считаю, что это важный шаг для Михаила. Он забил, создавал моменты себе и партнерам. Очень важные три очка. Двигаемся дальше. Мы все поздравили его.

– Мальта создавала вам проблемы?

– Проблемы были не в Мальте, а в нас. Мы разрешали создать эти моменты.

– Что вам не понравилось в игре вашей сборной?

– Для нас всегда было сложно играть против таких соперников, которые закрываются в обороне. Особенно если пропускаешь первым. Во втором тайме мы не создавали много моментов, но нам нужно было забить третий мяч, чтобы чувствовать себя комфортно.

– Вы уже разговаривали с Мельгосой после победы молодежной сборной над Англией? Какие ваши впечатления?

– Мы все довольны. Я поздравил Унаи, это очень важно для него. Команда сейчас будет больше доверить тренеру. Это важная победа для всей Украины, ведь обыграть европейскую топ-команду – это всегда праздник, – подытожил Сергей Ребров в эфире YouTube-канала УАФ.

Последний матч в квалификации на чемпионат Европы-2024 сборная Украины сыграет 20 ноября против Италии. После октябрьских поединков команда Сергея Реброва занимает второе место группы С – 7 матчей, 13 очков. Италия имеет 10 баллов и игру в запасе. Англия после победы над "Скуадрой Адзуррой" вышла в финальную стадию, гарантировав первое место группы.

Украина одолела Мальту, вернувшись на вторую позицию в группе – судьба прямой путевки на Евро определится в игре с Италией