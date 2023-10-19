"Когда мы играли в академии Спортинга, то жили прямо на базе. Вечерами мы ходили в МакДональдс, чтобы взять гамбургеры, которые больше никто не ел. Их уже нельзя было продавать, но мы каждый вечер были там за этими бургерами.

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Да, Спортинг обо всем этом знал. Тогда было чуть не так, как сейчас. Нам разрешали выходить. Мы с Роналду были друзьями. Я не могу сказать, что лучшими, но мы дружили", – заявил Паим в интервью The Sun.

Роналду стал легендой мирового футбола, а вот карьера младшего на три года Фабиу провалилась. После приглашения от Челси у полузащитника были проблемы с дисциплиной, он быстро растратил свой талант и деньги, едва не сел в тюрьму из-за торговли наркотиками и в конце концов завязал с футболом в 33.

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