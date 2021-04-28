Защитник не знает, рассчитывает ли на него Мирча Луческу после завершения аренды в Легии.

Легия не может выкупить Шабанова у Динамо – в Польше оценили возможность трансфера

"Мы с ним не пересеклись на базе ни разу – встретились только на стадионе после игры с Ингульцом. Но не разговаривали – во время празднования чемпионства было не до того. Разговор о будущем? Пока мне об этом ничего не известно", – резюмировал Шабанов в интервью Футбольному клубу.

К слову, защитник присоединился к Легии в феврале и успел провести 8 матчей. Аренда рассчитана до 30 июня, а действующий контракт с Динамо – до конца 2021 года.

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