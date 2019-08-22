"Мы с Клебером могли поубивать друг друга", – экс-защитник Динамо Родриго

Бывший защитник киевского Динамо Родриго вспомнил времена выступлений за "бело-синих" и рассказал о конфликтах с одноклубниками.

"Отдыхал ли я вместе с Милевским и Алиевым в ночных клубах? Нет. Мы, бразильцы, были как будто отрезаны от коллектива.

Экс-игрок Динамо Буэно голом принес победу Сан-Паулу

Почему ударил Алиева в матче дублеров Динамо и Ворсклы? Я тогда был не прав на сто процентов. Я был очень экспрессивным и хотел выполнить штрафной удар. Но за штрафные в молодежной команде отвечал Алиев. Это было неуважение с моей стороны и меня заслуженно наказали. В раздевалке я извинился перед Алиевым и конфликт был исчерпан.

Правда ли, что Суркис однажды остановил тренировки из-за драки с Клебером? Да. Клебер – тот еще зверь, заводился с пол-оборота. Мы могли поубивать друг друга, если бы президент не вмешался. Мы оба были физически сильные, никто не хотел уступать. Действительно могли травмировать друг друга в том эпизоде​", – рассказал Родриго в интервью журналу "Футбол".

Самые известные латиноамериканские легионеры Динамо, которые не смогли закрепиться в Киеве