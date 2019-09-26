"Мы рыдаем, глядя в турнирную таблицу", – Анчелотти прокомментировал неутешительные результаты Наполи

Главный тренер итальянского Наполи поделился впечатлениями от поражения своей команды от Кальяри (0:1) в матче 5-го тура Серии А.

"Мы очень разочарованы результатом, хотя и сыграли очень неплохо. Мы почти не позволяли Кальяри проводить контратаки. В конце концов, наша команда была застигнута врасплох, когда остановилась, чтобы обжаловать нарушения на Фернандо Льоренте.

Наполи создавал моменты, заставлял голкипера соперника осуществлять сейвы, дважды попал в штангу. Так что в целом – это была достойная игра. Кальяри полностью сосредоточился на обороне и закрыл все зоны.

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Парадоксально, что Калиду Кулибали был удален за какие-то слова в адрес арбитра. Кроме того, наши игроки получили серию желтых карточек. Хотя, если на поле и была команда, которая играла жестко, то это Кальяри.

Я не хочу, чтоб эта совместная работа нивелировалась одним инцидентом. Наполи играл очень хорошо. Видя, насколько отчаянно вы пытаетесь найти повод для критики, я скажу, что мы рыдаем, глядя в таблицу. Довольны? Я и близко не волнуюсь по этому поводу, вовсе нет", – цитирует Анчелотти Sky Sport Italia.

Напомним, Наполи на своем поле неожиданно уступил Кальяри на последних минутах матчу. Доминируя на протяжении всего поединка, хозяева не смогли воплотить удары Инсинье, Ди Лоренцо, Мертенса или Льоренте в гола, а на 87-й и пропустили от Кастро, который наказал команду Анчелотти за расточительность.

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