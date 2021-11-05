Генеральный директор катарского клуба Турки Аль-Али раскрыл подробности разговора с 41-летним испанцем.

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"Несколько дней назад Хави сообщил нам о своем желании уехать в Барселону. Он хочет прийти именно в этот критический этап, который переживает его родной клуб. Мы это понимаем и решили не стоять на его пути. Хави и его семья всегда будут желанными гостями в Дохе, наши отношения сохраняются", – цитирует Аль-Али пресс-служба Аль-Садда.

Напомним, Хави возглавил катарский клуб летом 2019 года. Под его руководством Аль-Садд выиграл два Кубка эмира Катара, два Кубка наследного принца Катара, катарское первенство, Кубок звезд Катара и Кубок шейха Яссима.

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