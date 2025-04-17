– Это был сложный матч, ведь он длился всего 40 минут. Первые пять минут были особенно напряженными для нас. К сожалению, мы пропустили гол, и только после этого отличились в воротах соперника. Но времени сделать больше уже не хватило.

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– Непросто психологически настроиться на такое доигрывание через 228 дней?

– Да, для меня и команды психологически было трудно настроиться, ведь для нас лучше играть полноценный матч. Однако, к сожалению, мы понимаем, что такие сейчас реалии. Поэтому мы должны иметь терпение и уважение.

– Что не удалось реализовать на поле из запланированного?

– В принципе мы реализовали все, что готовили на тренировках. Конечно, этот гол в наши ворота немного нас сбил, но мы пытались собраться и, в целом, хорошо сыграли. Даже имели возможность забить дважды, но не повезло.

– Момент с пенальти Илича. Как можешь его прокомментировать?

– Очень обидно, что так произошло. Ведь его гол не засчитали из-за двойного касания – сегодня удача была не на его стороне. Однако Егор Твердохлеб забил великолепный гол – Иван Дибанго отдал классный ассист и Егор смог точно пробить, ведь он замечательный нападающий, – сказал Бандейра для пресс-службы Кривбасса.

Напомним, криворожский клуб уступил Шахтеру в перенесенном матче 5-го тура УПЛ. Сейчас подопечные Юрия Вернидуба занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата с 35-ю очками.

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