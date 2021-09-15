"Мы создали целый ряд моментов, но нам не повезло с реализацией. Если бы гол Динамо не отменили, то результат был бы несправедливым после всего, что мы сделали за эти 90 минут.

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Мы должны проанализировать игру, посмотреть, что мы сделали хорошо, а что плохо, и исправить свои ошибки. Мы приехали, чтобы победить, но к сожалению, нам не удалось это сделать. Мы разочарованы, но ничего уже не поделаешь. У нас классная команда, и мы должны пройти групповой этап", – цитирует Лазаро официальный сайт УЕФА.

Напомним, Бенфика в Киеве расписала безголевую ничью с Динамо. Португальцы даже пропустили в добавленное время от Николая Шапаренко, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

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