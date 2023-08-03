"После первого матча с Ворсклой мы многое проанализировали, детально разобрали все ошибки прошлых матчей и постараемся все это учесть в ответной игре.

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Первый матч показал нам много нюансов от соперника, которых мы не ожидали, но сейчас могу сказать, что мы хорошо изучили противника. Если мы хотим доминировать на поле, нужно уметь контролировать мяч.

Наши болельщики всегда придают нам большую силу, и у нас хватит сил, чтобы выиграть с ними этот бой на нашем поле", – цитирует Демченко пресс-служба Дели.

Напомним, ответный матч между Делой и Ворсклой состоится в четверг, 3 августа, в 20:00. Первая встреча завершилась победой украинцев со счётом 2:1.

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