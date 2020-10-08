"В первую очередь рад, что клуб мне доверил. Спасибо президенту Динамо Игорю Суркису – постараюсь оправдать все ожидания.

Динамо заключило новый контракт с Супрягой

В Динамо всегда была хорошая молодежь и это подтверждается в каждом матче. Мы растем. И будем делать все возможное, чтобы помогать команде.

Мой контракт рассчитан еще на 5 лет, так что я очень рад. Я мечтал играть за "бело-синих" и буду отдавать все свои силы за клуб.

Что дают мне забитые голы? Я просто стараюсь выполнять свою работу и помогать команде выигрывать в каждом матче", – цитирует Супрягу официальный сайт Динамо.

Напомним, сегодня 20-летний лидер атак киевлян продлил соглашение с "бело-синими" еще на 5 лет.

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