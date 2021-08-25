"Это отличная новость, просто фантастическая. С тех пор, как Харри присоединился к нам, он работает, и мы это ценим. Его отношение к тренировкам было прекрасным. Теперь все решено, Харри будет с нами.

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Он может выйти на поле уже завтра против Пасуша. Это отличная новость для всех. Мы рады сохранению одного из лучших игроков мира. Хорошо, что теперь у нас есть дополнительный вариант на сезон", – приводит слова Эшпириту Санту Sky Sports.

Напомним, в первых двух матчах АПЛ Тоттенхэм добыл минимальные победы над Манчестер Сити и Вулверхэмптоном. Кейн только вышел на замену в поединке с "волками".

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