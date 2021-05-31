"Мы работали, как звери": Зинченко впервые заговорил после поражения Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов
Универсал "горожан" Александр Зинченко откровенно прокомментировал фиаско в решающем матче Лиги чемпионов сезона 2020/21 против Челси (0:1).
"Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы постарались выложиться на поле. Весь сезон мы работали, как звери.
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Но этого недостаточно. Мы вернемся сильнее! И я уверен, что Манчестер Сити скоро выиграет, ведь мы этого заслуживаем", – написал Зинченко в своем Instagram.
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Заметим, для Александра финал против Челси (0:1) стал 100-м матчем в голубой футболке во всех турнирах. Также Зинченко стал третьим украинцем после Анатолия Тимощука и Андрея Шевченко, который сыграл в решающем поединке самого престижного турнира Европы.
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