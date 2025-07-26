"Мы работаем вместе всего десять дней": де Брюйне объяснил принципиальную разницу между Гвардиолой и Конте
Новичок Наполи Кевин де Брюйне сравнил наставника Манчестер Сити Пепа Гвардиолу со своим действующим тренером Антонио Конте.
"Тактический подход Наполи отличается от того, который применяет Манчестер Сити. Конте больше внимания уделяет обороне, в то время как Гвардиола отдает предпочтение более атакующему стилю. У меня достаточно времени, чтобы узнать тренера и его подход. Мы работаем вместе всего десять дней.
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Мы усердно тренируемся, и я счастлив. Я думаю, что уровень команды здесь высокий. В Наполи много хороших игроков, но я и так знал об этом – В прошлом году команда стала чемпионом Италии. Мы много работаем, поскольку сейчас самое главное – лучше узнать команду, игроков и тренеров. Я познакомлюсь с ними в ближайшие недели", – рассказал де Брюйне в интервью Джанлуци Ди Марцио.
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