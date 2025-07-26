"Тактический подход Наполи отличается от того, который применяет Манчестер Сити. Конте больше внимания уделяет обороне, в то время как Гвардиола отдает предпочтение более атакующему стилю. У меня достаточно времени, чтобы узнать тренера и его подход. Мы работаем вместе всего десять дней.

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Мы усердно тренируемся, и я счастлив. Я думаю, что уровень команды здесь высокий. В Наполи много хороших игроков, но я и так знал об этом – В прошлом году команда стала чемпионом Италии. Мы много работаем, поскольку сейчас самое главное – лучше узнать команду, игроков и тренеров. Я познакомлюсь с ними в ближайшие недели", – рассказал де Брюйне в интервью Джанлуци Ди Марцио.

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