"Мы работаем только с настоящими мужчинами": известный агент намекнул на непорядочность Бойко

Известный агент Иван Пироженко рассказал, что позволило Георгию Бущану получать больше игрового времени в Динамо.

Также Пироженко намекнул, что причиной прекращения его сотрудничества с Денисом Бойко стали личные качества голкипера.

– В нынешнем сезоне Бущан обрел второе дыхание и сыграл больше матчей, чем Денис Бойко. Георгий чувствует, что он сейчас №1 в Динамо? За счет чего он смог добавить и завоевать место в старте? Что случилось?

– Да, Жора – молодец. Его главное оружие – это его позитив. Он душа нашей компании. Я уверен, что он на правильном пути. Хотя он и является вратарем, Жора командный игрок. И всегда переживал и переживает за коллектив. Независимо, стоит он в воротах, или когда сидел на скамейке запасных. Не многие вратари обладают этим качеством. Я думаю многие поймут, о чем я.

– Вы успели поработать, как с Бойко, так и с Бущаном. Можете сравнить? И по профессиональным, и по личным качествам?

– Мы работаем и сотрудничаем только с настоящими мужчинами, честными и порядочными. Поэтому сегодня представляем интересы только Георгия Бущана, – цитирует Пироженко Sport Arena.

Отметим, что в текущем сезоне Бущан сыграл за Динамо 21 матч во всех турнирах. В активе Бойко, который некоторое время восстанавливался после операции, 14 матчей.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента