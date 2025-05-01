"Мы довольны, потому что играли очень хорошо. Очевидно, нам немного жаль, поскольку мы вели в два мяча и нам не засчитали гол. Но мы знаем, что играли хорошо против лучшей команды мира.

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Офсайд? Такие моменты могут иметь решающее значение, но ребята все равно были фантастическими. Барселона забила 150 голов в этом сезоне, у них высокий уровень, но мы были очень организованными.

Мы пытались кое-что изменить, но у них был Ямаль. Я не видел такого игрока, как он, много лет.

Лаутаро? У него была небольшая проблема. Он сыграл восемь матчей подряд. Надо отдать должное Тареме, который вышел и сыграл очень хорошо. Нашему капитану (Мартинесу, – прим.) пришлось покинуть поле. Мы надеемся, что он не пропустит ответный матч, но у меня есть в этом некоторые сомнения.

Во вторник будет финал. Тот, кто выиграет, пройдет дальше, а остальная команда поедет домой, – цитирует Индзаги пресс-служба Интера.

Напомним, судьба путевки в финал решится 6 мая в Милане.

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