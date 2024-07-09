"Моя обязанность заключается в том, чтобы Шахтер играл в максимально красивый футбол и показывал хорошие результаты. Наш рейтинг не упал. Мы потеряли 14 игроков из-за войны, некоторые из них уже постепенно возвращаются. Мы приобрели несколько усилений, и наша цель – выиграть чемпионат и Кубок. Я уверен, что в таком формате Лиги чемпионов мы готовы сделать шаг вперед.

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Мы стараемся отвлечь людей, которые борются за Украину, и в течение 90 минут передать немного положительных эмоций, помочь забыть о войне и фронт, особенно в Лиге Чемпионов, где мы уже третий год играем за пределами Украины. Первый год мы играли в Польше, второй – в Гамбурге, а в этом году играем в Гельзенкирхене, где будет много болельщиков и украинцев. Поэтому, мы очень стараемся заставить людей забыть о несчастье, войну, сирены и ракеты, по крайней мере во время нашей игры", – цитирует Срну Gol.hr.

Напомним, Шахтер завершил прошлый сезон в статусе чемпиона УПЛ и стал обладателем Кубка Украины.

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