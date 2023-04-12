"Мы провели умный матч и могли забить еще три-четыре гола. Все-таки 2:0 – это неплохой результат против такой сильной команды. Брозович сегодня очень помог, Барелла забил очень важный гол, у нас были другие возможности, но я доволен результатом.

"Думаю, они были лучше нас": Шмидт отдал должное Интеру в матче против Бенфики

Тренер производит ротацию. Когда в команде есть четыре форварда, нужно привыкнуть к этому. Нам нужно продолжать в том же духе. Пенальти? Это вопрос ментальности и концентрации. Я никогда никого не слушаю перед 11-метровыми, даже партнеров по команде", – цитирует форварда сайт УЕФА.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Лукаку сыграл в четырех матчах за миланскую команду и забил три гола. Напомним, что ответный матч между Интером и Бенфикой состоится 19 апреля.

Интер уверенно победил Бенфику – миланцы прервали 6-матчевую безвыигрышную серию и сделали серьезную заявку на полуфинал