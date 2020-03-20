"Мы провели два поединка – против Барселоны и арбитра": Эмери вспомнил болючее фиаско ПСЖ имени Айтекина

Бывший наставник ПСЖ Унаи Эмери убежден, что именно арбитр повлиял на окончательный исход противостояния с Барселоной трехлетней давности.

"У нас было две игры в поединке против Барселоны, который завершился 6:1. Один – против каталонцев, а другой – против Дениза Айтекина. С VAR мы, безусловно, пережили бы это противостояние", – поделился Эмери в комментарии Marca.

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Напомним, в 2017 году Барселона эпично одолела ПСЖ. Первый поединок завершился 4:0 в пользу парижан, а во втором "блаугранас" праздновали феерическую победу 6:1.

К слову, последним клубом Эмери был лондонский Арсенал, который уволил специалиста в октябре 2019 года.

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