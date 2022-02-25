"Мы против войны": две команды Бундеслиги вместе выразили свою позицию
22:54 - Читати українською
Хоффенхайм и Штутгарт привлекли внимание мира к важному – прекращению войны в Украине.
завершено
Ватару Эндо 58’
58’ Ватару Эндо
24-й тур Бундеслиги открывал противостояние Хоффенхайма и Штутгарта.
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Перед стартом встречи обе команды совместно продемонстрировали поддержку Украине, призвав к прекращению агрессии. "Остановите войну – мы против войны", – было написано на баннере.
К слову, Хоффенхайм до поединкп размещался на пятой строчке, а Штутгарт шел предпоследним.
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