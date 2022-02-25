Хоффенхайм и Штутгарт привлекли внимание мира к важному – прекращению войны в Украине.

24-й тур Бундеслиги открывал противостояние Хоффенхайма и Штутгарта.

Экс-капитан Карпат протестовал на Кипре против произвола России

Перед стартом встречи обе команды совместно продемонстрировали поддержку Украине, призвав к прекращению агрессии. "Остановите войну – мы против войны", – было написано на баннере.

К слову, Хоффенхайм до поединкп размещался на пятой строчке, а Штутгарт шел предпоследним.