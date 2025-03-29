"Первую половину встречи провели лучше, чем вторую. Нам удалось победить, но матч был сложным, как и в целом этот сезон. Чувствовалась усталость игроков, которые были в сборных, поэтому темп немного подсел. Уверен, дальше мы сможем улучшать игру. Крыськив травмирован, но вскоре вернется, Судаков был уставшим, поэтому шанс получил Бондаренко, на которого я рассчитываю. Достойный матч, мы заслужили три очка.

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Мои слова о том, что Шахтер не борется за титул? Я не помню, что я такое говорил... Шучу, конечно. Мы просто должны быть реалистами. Согласен с тем, что все закончено лишь тогда, когда все закончено. Мы просто были разочарованы, когда не могли забить. Конечно, пропасть между нами и Динамо сохраняется. Мы будем бороться, а вы сами решайте, была это шутка или нет.

Шахтер – это команда, которая всегда борется за первое место. И моя ментальность – бороться за чемпионство. Но все же иногда надо понимать обстоятельства и быть реалистами", – сказал Пушич для УПЛ ТВ.

Сейчас "горняки" занимают третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, расстояние от лидера – Динамо составляет 10 очков, однако у Шахтера есть матч в запасе.

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