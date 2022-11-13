"Это одна из наших величайших побед. Если поговорить с некоторыми людьми из клуба, это, вероятно, самый лучший результат в истории против одного из самых богатых клубов в мире. У нас один из самых низких бюджетов в дивизионе. Мы просто автобусная остановка в Гаунслоу (Брентфорд – город на западе Большого Лондона, часть округа Гаунслоу – прим.).

Манчестер Сити – Брентфорд – 1:2 – видео голов и обзор сенсационного матча

Если посмотреть на моменты, то победа заслужена. Думаю, мы их нейтрализовали. Я невероятно горжусь. И это при том, что мы играли без 4 игроков стартового состава. Потрясающее исполнение. Не могу не похвалить Айвена Тоуни. Он забил два мяча, хотя должен был забить еще один. Хет-трик на Этихад Стедиум – пожалуй, это только для Холанда", – отметил Франк в послематчевом комментарии.

Напомним, Брентфорд стал автором самой большой сенсации субботнего игрового дня в АПЛ, обыграв Манчестер Сити (2:1). Победу принес дубль Тоуни, на что "горожане" ответили мячом Фодена.

Брентфорд в компенсированное время вырвал победу над Ман Сити – дубль Тоуни предоставил Арсеналу шанс уйти в отрыв