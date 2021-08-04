Напомним, Шахтер в волевом стиле одолел Генк в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Пропустив в конце первого тайма, "оранжево-черные" после перерыва ответили точными ударами Тете (с пенальти) и Алана Патрика.

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"Мы пропустили с очень глупого пенальти, ведь их игрок двигался в противоположную сторону от ворот. К сожалению, иногда такое случается. Еще более обидно, что наш голкипер едва не отразил этот удар.

Мы мало что дали создать сопернику, но должны были лучше распоряжаться мячом, ведь Шахтер давал нам немало пространства. Надо было его использовать лучше. Если мы будем реализовывать наши контратаки в ответном матче, то все еще возможно. Я верю в успех Генка. Безусловно, у нас еще будет шанс.

Мы продемонстрировали, что имеем возможность пройти Шахтер. Поедем в Украину с уверенностью в собственных силах", – цитирует бельгийца Sporza.be.

Ответный матч Шахтер – Генк состоится 10 августа на киевском НСК Олимпийский.

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