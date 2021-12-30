"Жаль не получить все три очка, это было бы идеально. Мы пропустили дерьмовый гол, который нельзя допускать. Мы хотели выиграть и правда заключается в том, что мы играли хорошо.

Барселона – Эйбар – 1:1 – видео голов и обзор матча

Момент был очень динамичный, пришлось делать два касания, и я не видел, что нападающий настолько близко. Терять мяч в такой ситуации очень опасно. Это правда, что мы много рискуем, это наш стиль, но надо сохранять уверенность и подниматься. Этот гол – пятно, но нам нужно поднять голову, мы – Барса, и здесь придется сражаться до конца.

Вы должны быть сосредоточенными, нельзя игнорировать ошибку, которую я допустил. Я беру на себя ответственность, мы достаточно зрелые для этого. Вы должны работать, другого выбора нет. Будем сильными, и я уверен, что результаты придут", – приводит слова Араухо Sport.es.

Барселона расписала сенсационную ничью с Эйбаром и потеряла шанс подняться в зону Лиги чемпионов